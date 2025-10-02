Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anabam celebra su cuarenta aniversario

Anabam, la asociación naturalista del Baixo Miño, celebra este sábado su aniversario con la actuación del cuarteto Cuerdas Atlánticas en el centro cultural a las 19.00 horas. La entrada es gratuita. En el evento también se procederá al nombramiento de socios de honor.

