Anabam celebra su cuarenta aniversario
Anabam, la asociación naturalista del Baixo Miño, celebra este sábado su aniversario con la actuación del cuarteto Cuerdas Atlánticas en el centro cultural a las 19.00 horas. La entrada es gratuita. En el evento también se procederá al nombramiento de socios de honor.
