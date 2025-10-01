Más de treinta locales ofrecerán callos este domingo en Porriño

Porriño cuenta los días para poder degustar sus callos, concretamente, en menos de una semana. Algunos afortunados que se acercaron ayer a la Plaza del Concello ya pudieron realizar una pequeña cata del tradicional manjar.

La céntrica plaza Arquitecto Antonio Palacios acogió ayer el acto de presentación de la XXXII Festa dos Callos que se celebrará en el municipio el próximo domingo, 5 de octubre, y que pondrá el punto final a un mes de programación con motivo de las Festas do Cristo.

La jornada contó con la participación del cocinero gallego con estrella Michelín, Yayo Daporta, entre diversas autoridades, asociaciones, y vecinos del municipio. Daporta presentó durante el acto una receta exclusiva de callos que une «creatividad culinaria y respeto por la tradición».

Precio único

La fiesta gastronómica se iniciará a las 12.00 horas y contará con la participación de 33 establecimientos hosteleros del municipio, donde cada uno ofrecerá su propia receta de callos. Las raciones se podrán degustar a un precio único de 7 euros, que incluye ración de callos, pan y cazuela de barro conmemorativa.

«La Festa dos Callos es mucho más que una cita gastronómica, es un reflejo de nuestra identidad como municipio, de nuestra capacidad para unir tradición e innovación y de la fuerza de nuestro tejido hostelero y social», señalaba el alcalde durante la presentación, mientras invitaba «a toda la ciudadanía de Porriño, de la comarca y de toda Galicia a que se acerquen este domingo a la localidad».