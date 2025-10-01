Redondela ofrece en octubre siete actividades de turismo ambiental

El Concello de Redondela ofrecerá durante el mes de octubre un total de siete actividades de turismo ambiental y cultural dirigidas al público de todas las edades. Tras el éxito logrado con la programación de verano, las concejalías de Turismo, Sostibilidade e Medio Ambiente continúan con una amplia variedad de propuestas de rutas de senderismo y de kayak que se realizan siempre con la dirección de guías profesionales.

El programa arranca este sábado con una iniciación a la observación aves, a las 17.30 horas, en la zona de A Portela, y a las 19.30 horas un paseo nocturno por A Punta de Cesantes.

El domingo continúa con una ruta de senderismo por el río Pexegueiro con salida a las 9.30 horas. Las tres actividades son gratuitas aunque requiere inscripción previa en la oficina de turismo, en el teléfono 986401713 o el correo electrónico turismo@redondela.gal.

La concejala de Cultura e Turismo, Rita Pérez, destacó la «transversalidade» de estas actividades «que apostan polo turismo sostible e responsable con saídas para coñecer o espectacular patrimonio natural e cultural». Por su parte, el edil de Sostibilidade, Roberto Villar, subrayó que el objetivo es «poñer en valor os recursos naturais e tamén concienciar da importancia de respectar estes espazos e axudar a conservalos».