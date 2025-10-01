Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redondela ofrece en octubre siete actividades de turismo ambiental

A.P.

Redondela

El Concello de Redondela ofrecerá durante el mes de octubre un total de siete actividades de turismo ambiental y cultural dirigidas al público de todas las edades. Tras el éxito logrado con la programación de verano, las concejalías de Turismo, Sostibilidade e Medio Ambiente continúan con una amplia variedad de propuestas de rutas de senderismo y de kayak que se realizan siempre con la dirección de guías profesionales.

El programa arranca este sábado con una iniciación a la observación aves, a las 17.30 horas, en la zona de A Portela, y a las 19.30 horas un paseo nocturno por A Punta de Cesantes.

El domingo continúa con una ruta de senderismo por el río Pexegueiro con salida a las 9.30 horas. Las tres actividades son gratuitas aunque requiere inscripción previa en la oficina de turismo, en el teléfono 986401713 o el correo electrónico turismo@redondela.gal.

La concejala de Cultura e Turismo, Rita Pérez, destacó la «transversalidade» de estas actividades «que apostan polo turismo sostible e responsable con saídas para coñecer o espectacular patrimonio natural e cultural». Por su parte, el edil de Sostibilidade, Roberto Villar, subrayó que el objetivo es «poñer en valor os recursos naturais e tamén concienciar da importancia de respectar estes espazos e axudar a conservalos».

