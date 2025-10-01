El pintor Ángel Barros expondrá su obra durante todo el mes en Redondela

El Multiusos de A Xunqueira de Redondela inaugura este viernes una nueva exposición del pintor y restaurador local Ángel Barros. La muestra, titulada «A luz da arte en tempos de xenocidio», ofrecerá una mirada crítica del presente marcado por la guerra y sus consecuencias. Barros, que este mes cumple 90 años, trabajó como responsable de la restauración de varias de las obras del patrimonio nacional de Francia, incluidos importantes lienzos del Louvre.

Hace dos años este artista multidisciplinar donó casi 150 de sus cuadros al Concello de Redondela, valorados en más de 300.000 euros, con la condición de que formasen parte del contenido del futuro centro museístico sobre la historia local, pero aún está sin construir.