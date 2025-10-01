El pintor Ángel Barros expondrá su obra durante todo el mes en Redondela
La muestra, titulada «A luz da arte en tempos de xenocidio», se inaugura este viernes en el Multiusos de A Xunqueira
A. Pinacho
Redondela
El Multiusos de A Xunqueira de Redondela inaugura este viernes una nueva exposición del pintor y restaurador local Ángel Barros. La muestra, titulada «A luz da arte en tempos de xenocidio», ofrecerá una mirada crítica del presente marcado por la guerra y sus consecuencias. Barros, que este mes cumple 90 años, trabajó como responsable de la restauración de varias de las obras del patrimonio nacional de Francia, incluidos importantes lienzos del Louvre.
Hace dos años este artista multidisciplinar donó casi 150 de sus cuadros al Concello de Redondela, valorados en más de 300.000 euros, con la condición de que formasen parte del contenido del futuro centro museístico sobre la historia local, pero aún está sin construir.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Davila 28/09/2025
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Libre el joven detenido por la presunta agresión sexual en plena calle en Vigo
- Tres heridos tras el atropello de una moto a dos peatones en Vigo
- Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales