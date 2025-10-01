El Obradoiro Fernando Monroy lanza su consurso de fotografía

El Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy abre la inscripción para participar en su certamen de fotografía, que alcanza la XX edición. El concurso eleva sus premios este año hasta los 1.200 euros y, también como novedad, crea una nueva categoría infantil hasta los 12 años de edad. La idea es fomentar la toma de fotografías en familia y convertir la participación en el concurso en una actividad colectiva.

El plazo de entrega estará abierto hasta el 4 de noviembre en las tiendas de fotografía colaboradoras Cal-3 y Polaris, así como el Multiusos de A Xunqueira y el Centro Cultural de Cesantes. Otra opción es enviar las fotos al Apartado de Correos 007, 36.800 de Redondela. Es obligatorio presentar las instantáneas de forma "online" (obradoiro@estudoslocais.org) y también impresas.