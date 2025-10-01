O galego de Extremadura, nos Faladoiros do IEM

Os Faladoiros do Instituto de Estudos Miñoráns regresan á axenda cultural do Val Miñor tralo verán cunha charla este venres, 3 de outubro, ás 20.00, no local do IEM, en Gondomar, a cargo do lingüista Xosé Enrique Costas. Titúlase «Orixe e actualidade das Falas Galegas do Val do Río Ellas» e versará sobre o galego que se emprega en Extremadura.