Nigrán estabiliza su brigada ambiental para prevenir incendios
REDACCIÓN
Nigrán contará con una brigada ambiental y un técnico forestal en la plantilla municipal para prevenir incendios. La Corporación aprobó ayer en pleno una propuesta del BNG en este sentido, que fue apoyada por el gobierno socialista, al existir ya un equipo asociado al parque forestal Os Matos-Río Táboas que responde a un programa temporal y que tendrá así continuidad y al prever ya la creación de la plaza mencionada antes de finalizar el año.
La brigada servirá, entre otras cosas, incide la moción nacionalista, para ejecutar las limpiezas forzosas en las franjas de protección de los núcleos de población en casos de incumplimiento de la normativa por parte de los propietarios. Asimismo, tal y como plantea la propuesta, el Concello instará a la Xunta a aprobar una moratoria de las nuevas plantaciones de eucalipto «para reconducir a política forestal de cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional» y exige el refuerzo y profesionalización de los servicios de prevención.
