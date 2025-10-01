El monumento a los peregrinos de Molares se instalará en la alameda de A Ramallosa

La escultura con la que el Concello de Nigrán rendirá homenaje a los peregrinos representa a mujer caminante de 2,30 metros de alto y 1,30 de ancho de bronce. El prestigioso escultor José Molares ha entregado ya la pieza a la Administración municipal, que espera autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio y de la Consellería de Medio Ambiente para instalarla en la alameda de A Ramallosa.

La intención inicial del gobierno local era colocarla en la rotonda del mismo núcleo urbano, pero la Axencia Galega de Infraestruturas de la Xunta lo impidió por razones de seguridad vial, dado el tamaño de la glorieta y la visibilidad, según indican fuentes municipales.

La pieza ha costado 77.000 euros financiados a cargo de ayudas de la Diputación de Pontevedra y fue encargada a José Molares, afincado precisamente en A Ramallosa y autor de obras tan conocidas como la dedicada a Julio Verne en Vigo o las del paseo de los peces en Bouzas. Fue la asociación de empresarios OValmi la que propuso la idea.