Las mejores manos para mantener los rosales antiguos

Una iniciativa de la empresaria redondelana Estefanía Fernández, propietaria junto a su marido Xosé Filloy de una tienda de productos ecológicos en Silleda, ha lanzado una campaña desde su Cesantes natal para tratar de recuperar el patrimonio histórico de rosas en la comarca de Redondela. Con el objetivo de dar a conocer este proyecto, en los últimos días ha colocado carteles por las distintas parroquias en los que pide colaboración para la reproducir y mantener rosales antiguos a partir de una técnica totalmente inocua para el rosal matriz.

Estefanía explica que «a idea é reproducir variedades de rosal antigas e catalogalas antes de que se perdan en fincas abandonadas por desbroces incontrolados ou simplemente porque o rosal chega ao fin da súa vida». El pasado año realizó una campaña similar en Silleda donde tuvo una muy buena acogida por parte de los vecinos. «Conseguín moitas variedades aunque aínda non todas elas deron flor, xa que os rosais antigos adoitan dar flor so en varas do ano anterior e non son remontantes, polo que so dan flor unha vez ao ano ao inicio da primavera», apunta.

Época ideal

La impulsora del proyecto destaca que la reproducción a partir de varas de poda la hace «de xeito gratuíto e inicuo para o rosal matriz». Además indica que el otoño es la época ideal para enraizar rosales, por lo que anima a todas las personas que quieran colaborar con ella o interesarse por el proyecto a contactar en el teléfono 604073853 o a través de la página de instagram @lardoaquel.

Actualmente cultiva unos 300 rosales en una finca familiar en la parroquia de Cesantes como parte de un proyecto para producir y comercializar té bajo la marca de Lar do Aquel. Las rosas las utilizará como aromatizante del té, y para ello necesita los rosales antiguos, cuyas flores son las que producen más olor y de las que extrae aceites esenciales.