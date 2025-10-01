‘Influencers’ de la construcción

El sector de la construcción está de capa caída, y no porque no haya trabajo, sino precisamente por lo contrario, porque falta personal para abarcar toda la demanda. Con el objetivo de dar visibilidad a los trabajos relacionados con la construcción nació Sector Oficios Podcast, un podcast con entrevistas a profesionales del sector que, con el respaldo de las marcas referentes en construcción, ha organizado la primera Gala Nacional de Premios del Sector de Oficios, unos galardones pensados para reconocer el trabajo de los profesionales que, además de hacer bien su trabajo, sacan tiempo para grabarlo y enseñarlo en redes sociales. La gala, que se celebró en Madrid, premió a tres perfiles gallegos: un montador de A Guarda, un pintor de Salceda de Caselas y un carpintero de Marín.

Rubén Baz, durante el montaje de una cocina. / D.P.

El guardés Rubén Baz, que acaba de cumplir los 30 años, estudió Administración y Dirección de Empresas porque, como a toda su generación, se le dijo que con un grado universitario tendría el futuro resuelto. Acabó la carrera cuando apareció la pandemia del covid-19 y, confinado en casa, vio en las redes sociales una oportunidad laboral, por lo que estudio Marketing Digital y aplicó lo aprendido al negocio familiar, Guardesa de Cocina y Baños, con la intención de echar una mano en casa en un momento, postpandemia, en el que las ventas cayeron en picado. Gracias a abrir ese escaparate online, logró captar nuevos clientes para la empresa de reforma de baños y cocinas, y ante la demanda de trabajo y la falta de personal, le volvió a tocar arrimar el hombro, pero esta vez, en sentido literal.

Rubén, que ha recibido el premio Mejor Montador de España 2025, compagina el trabajo como fabricante y montador en Guardesa de Cocina y Baños, con las redes sociales. Así, a través de su perfil de Instagram @guardesadecocinas, donde tiene una comunidad de más de 67.500 seguidores, muestra el resultado de sus trabajos, enseña productos nuevos y ofrece turcos útiles para aplicar en reformas. Empezó hace un año y ya tiene su cuenta monetizada, pues las marcas del sector le pagan para que enseñe sus novedades, como cementos o herramientas. «No llega al nivel de la belleza o la moda, pero se paga bien», cuenta el influencer.

Eduardo Figueiredo, durante una obra. / D.P.

Rubén Baz coincide con Eduardo Figueiredo en que falta personal en el sector de la construcción porque no hay relevo generacional. «No es un sector atractivo para los jóvenes; el trabajo en la obra ha estado siempre desprestigiado, pero ya no es como antes; ya no es tan sufrido, ahora hay materiales y máquinas que facilitan mucho el trabajo», cuenta el salcendese Eduardo Figueiredo, que consiguió el premio a Mejor Perfil Revelación 2025 por su cuenta en Instagram @decosuisse.gallery. En su caso, también estaba nominado al premio Mejor Pintor, profesión que aprendió con 12 años y que le reporta una gran satisfacción. «El pintor no es solo el que aplica la pintura, es el que te ofrece soluciones y asesoramiento», apunta Eduardo, reconociendo que, en la actualidad, «tenemos mucho más trabajo del que podemos abarcar por falta de mano de obra, y eso nos ha subido el caché». A través de los vídeos que sube a su cuenta de Instagram muestra el día a día de una profesión que, considera, «es dar vida al hogar del cliente».