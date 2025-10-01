La Escola de Música de Baiona, de gira por los colegios

El alumnado de las escuelas infantiles de Baiona disfruta de conciertos didácticos en clase a cargo de la Escola Municipal de Música, que las visita para fomentar el aprendizaje musical. La matrícula del centro municipal está abierta durante todo el mes de octubre para catorce instrumentos, además de coro, banda y batucada. Ofrece además un taller de Música y Movimiento para los niños de 4 a 6 años.