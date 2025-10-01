Convocan una manifestación «masiva» por la N-120 el viernes en Ponteareas

La Plataforma por la mejora de la N - 120 prepara una nueva manifestación para el próximo viernes, 3 de octubre, que según informan, será «masiva».

Tras una reunión de trabajo con la organización, representantes del Concello de Ponteareas, así como portavoces municipales de todos los grupos políticos, el Club Ciclista Ponteareas y entidades sociales como «Adapta», han confirmado su presencia en los actos reivindicativos de esta misma semana.

«El objetivo», tal y como indican desde la plataforma, «es seguir avanzando en la organización de las movilizaciones ciudadanas y trazar nuevos pasos que mantengan la presión sobre el Ministerio de Transportes con la finalidad de que reciban a la comitiva y para que el proyecto de remodelación de la nacional vea la luz a la mayor brevedad posible».

El punto de encuentro será en la Capilla de los Remedios ubicada al pie de la propia carretera nacional, a partir de las 19.30 horas.