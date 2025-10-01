Baiona no descarta pedir agua a Vigo ante la caída de su embalse

El gobierno municipal de Baiona espera no tener que acudir al Concello de Vigo para garantizar el suministro de agua, pero tampoco lo descarta. No sería la primera vez que el municipio baionés se conecta al embalse de Zamáns a través de la válvula de A Ramallosa con las reservas al nivel que se encuentran a día de hoy, a un tercio de su capacidad. El último informe de Augas de Galicia sobre el estado de los embalses de la comunidad sitúan, con fecha del lunes, al de Baíña al 31,53%, el promedio más bajo de los últimos años por estas fechas. La tendencia apunta a una mayor caída sin previsión de lluvia para para los próximos días y por ello el Ayuntamiento publicó ayer un bando en el que prohíbe regar huertas y jardines y llenar piscinas.

El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, confía en evitar la conexión con Vigo, aunque afirma que «valoramos todas las opciones». «Otros años la presa está llena a finales de octubre o principios de noviembre, por lo que pensamos que no será necesario», señala Almuiña a la espera de las habituales precipitaciones otoñales.

No obstante, llama a la colaboración vecinal. El bando que él mismo firma insta a los baioneses a la responsabilidad en el consumo y les solicita que usen sus lavadoras y lavavajillas llenos, que tomen «duchas cortas frente a baños» o que se laven los dientes con el grifo cerrado.

Pérdida de 3 puntos semanales

El ritmo de caída de la reserva del agua baionesa se mantiene en el último mes: hace quince días se situaba al 37,44% y hace tres semanas en el 40,16, frente al 43,42 del 1 de septiembre. Tres puntos menos cada semana.

La situación no es nueva. Como cada año, el embalse registra un importante descalabro terminadas las vacaciones estivales que triplican la población en la villa. Pero en esta ocasión la escasez de lluvia y las altas temperaturas registradas a lo largo del verano también han jugado su papel. Hace un año la prsa estaba al 44,41% y hace dos, al 38,81. Fue en 2022 cuando las cifras resultaron similares, con un 32,51% a día 2 de octubre.

La Xunta activó medidas prevención por sequía, sin llegar a activar la prealerta, en Baiona el pasado día 9 por la «escasez moderada» de agua en su embalse. La Oficina Técnica da Seca consideraba entonces «normal» el descenso del caudal, «propio da época estival debido á ausencia de choiva e á evaporación pola calor, así como polo aumento da poboación». La situación implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y los niveles del embalse.