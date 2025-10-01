Las auxiliares del SAF rechazan el pacto del Concello con la empresa y siguen la huelga

La huelga indefinida del personal del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) de Ponteareas continúa a pesar del acuerdo alcanzado entre el Concello y la empresa concesionaria, Óbolo, que la CIG tilda como «un deprecio a las trabajadoras». Desde la central sindical acusan al gobierno local de negociar con la empresa a espaldas de las trabajadoras y recuerdan que la huelga no persigue mejoras económicas, sino la rescisión del contrato a Óbolo por «graves incumplimientos laborales» y la municipalización del servicio.

La concesionaria «incumple los términos del contrato en cuanto a la organización del servicio y demuestra una total dejadez de sus obligaciones, hasta el punto de que el equipo de coordinación estuvo más de 15 días sin teléfono e internet, teniendo que conectarse desde una cafetería; mismo tiempo que las auxiliares no contaron con ropa de trabajo», denuncia el sindicato, apuntando, entre otras cosas, que hay alguna trabajadora que todavía no cobró el mes de agosto.

Entre las medidas que pactó el Concello con la concesionaria, están el pago de nóminas antes del día 1, el suministro de dispositivos móviles para fichar o un complemento mensual de 118 euros. Desde la CIG recalcan que «con este conflicto no reclamamos mejoras económicas porque saben bien que no son posibles en el marco del actual contrato».