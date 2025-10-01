El 800 aniversario de la catedral de Tui tiene imagen propia

El Concello de Tui avanza en la organización de los actos e iniciativas que conmemorarán el 800 aniversario de la consagración de la catedral de Tui, importante efeméride que tendrá su propia imagen corporativa, la cual dio a conocer ayer la comisión organizadora. Esta condensa la fachada fortificada, la portada gótica con su característico arco ojival y la decoración ornamental existente en los diversos espacios arquitectónicos de la catedral. «El resultado es un símbolo que respeta su historia, pero con una estética más moderna y actual», explicó Ana Lozano, responsable de la empresa encargada del diseño, Anónimo Advertising, de Vigo.

El diseño representa una imagen minimalista de la catedral de Tui, fácilmente reconocible, y utiliza los colores rojo vino y azul celeste. El rojo quiere evocar el lado más histórico de la catedral, mientras que el celeste es un guiño al río Miño, a las banderas de Tui y de Galicia y a la propia Virgen María, pues la catedral tudense está dedicada a la Virgen.

La imagen de marca final recoge las observaciones realizadas por el Concello de Tui y por la Diócesis de Tui-Vigo, por lo que, tanto el alcalde tudense, Enrique Cabaleiro, como el deán de la catedral, José Dieguez Dieppa, se mostraron satisfechos con el resultado, que servirá para identificar todos los actos e iniciativas a realizar desde el próximo 30 de noviembre y durante todo el año 2026 alrededor del 800 aniversario de la consagración de la catedral de Tui, la única en toda la provincia de Pontevedra y una de las más antiguas de Galicia. En este sentido, cabe recordar que reyes de España, Felipe VI y Letizia, han aceptado presidir el comité de honor de estas celebraciones, junto al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa

La imagen se añadirá en los próximos días a la marca corporativa del Concello de Tui, con la intención de comenzar a divulgar dicha efeméride. Además, las entidades que también quieran emplear el diseño en sus actividades, podrán hacerlo libremente, siempre y cuando soliciten previamente autorización por escrito al Concello de Tui.