La tradición vuela en Ponteareas

La villa del Tea despidió ayer sus fiestas del mes de septiembre con uno de los actos más esperados por vecinos y visitantes: el lanzamiento de globos de San Miguel. Un total de ocho globos surcaron el cielo, o al menos lo intentaron, durante la jornada festiva en el municipio.

El tiempo propio del «veranillo» de San Miguel permitió disfrutar a los y las asistentes del sol de septiembre, que calentaba con ansia durante el mediodía. Cientos de personas se aglutinaron en una Plaza de Bugallal abarrotada tras la finalización de la misa solemne.

Rondaban las 13.30 horas cuando el primer globo, dedicado al departamento de Cultura tal y como marca la tradición, cogía vuelo. Tras él, fue el turno de los siguientes, dedicados a las propias fiestas de San Miguel, al Celta, a los usuarios del Centro de Día Saudalia o a los niños y niñas del taller de globos de San Miguel, entre otros.

Algunos de ellos volaron a lo más alto, siendo prácticamente inapreciable por los ojos de los allí presentes. Otros, consiguieron despegar y prendieron fuego durante el trayecto, desplomándose de nuevo en el suelo. Los restantes, precisaron de la intervención de los bomberos antes de despegar.

Aplazamiento de «Pontareáns distinguidos»

Por su parte, la nueva gala «Pontareáns distinguidos» prevista para el día de ayer, quedó aplazada para final de año, según informa el gobierno local. De este modo, tras la verbena, Ponteareas puso el punto final a sus fiestas.