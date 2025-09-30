San Miguel saluda al otoño en Gondomar

Probar el vino nuevo de la temporada, hacerse con los mejores frutos de la cosecha, rezar y hasta aprovechar, cuentan los veteranos de la comarca, la oportunidad que ofrecía la última romería del año para encontrar novia o novio y evitar así un invierno en soledad... Siempre han sido numerosos los motivos para acudir a la fiesta de San Miguel de Peitieiros y algunos permanecen. La retina de muchos miñoranos que han superado ya el medio siglo guarda con cariño aquellas «peregrinaciones» hasta la parroquia gondomareña cada 29 de septiembre.

Y es que la bienvenida del otoño tiene tres nombres propios en el Val Miñor, santos los tres. La feria de la miel y las nueces que Baiona celebra en honor a San Cosme y San Damián es la primera parada de esta transición estacional que finaliza con San Miguel. Citas que gozan de buena salud como pudo comprobarse hace unos días en la villa real y ayer en la parroquia gondomareña, donde se mantienen intactas costumbres como el pintoresco desfile de productos de la cosecha y animales domésticos donados por los vecinos como ofrenda al arcángel. Un carro engalanado con coloridas flores los paseó una vez más por los caminos, tirado por un tractor y no por bueyes como antiguamente, pero igual de vistoso y cargado siempre de productos de temporada como calabazas, castañas, hortalizas varias y también género de corral como gallinas y conejos.

Tras el desfile llegó el momento de disfrutar de la comida y mientras unos trescientos vecinos degustaban los platos que la comisión de fiestas preparó para recaudar fondos seguían llegando donativos en forma de plantas, figuras decorativas, cerdos y hasta un cordero y un ternero. Todo se subastó en el pintoresco ritual de las «poxas», que se prolongó durante cuatro horas, dirigidas por Carlos Riveiro. Un total de 4.000 euros sumó la recaudación, de récord una vez más, que se destinará a organizar las fiestas patronales del año que viene.