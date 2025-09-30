El PP de Mondariz-Balneario recurre a la Valedora do Pobo

El PP de Mondariz-Balneario ha presentado una queja formal ante la Valedora do Pobo de Galicia por la paralización y falta de respuesta de Concello en el expediente de distinción honorífica del exalcalde popular José Antonio Lorenzo Rodríguez, así como por la negativa de designar a Xosé Lois Barreiro Rivas como instructor del procedimiento.