Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Mondariz-Balneario recurre a la Valedora do Pobo

D.P.

Mondariz-Balneario

El PP de Mondariz-Balneario ha presentado una queja formal ante la Valedora do Pobo de Galicia por la paralización y falta de respuesta de Concello en el expediente de distinción honorífica del exalcalde popular José Antonio Lorenzo Rodríguez, así como por la negativa de designar a Xosé Lois Barreiro Rivas como instructor del procedimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents