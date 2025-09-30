Ponteareas intenta calmar la huelga del SAF pactando mejoras laborales

El gobierno local de Ponteareas ha alcanzado un acuerdo con la empresa concesionaria del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), Óbolo, para poner en marcha, a partir del 1 de octubre, un programa piloto de incentivos económicos para el personal de este servicio, que está de huelga indefinida desde el pasado viernes, pues denuncian importantes deficiencias laborales por parte de la empresa concesionaria, por lo que reclaman a su vez la municipalización del servicio.

Así, según el Concello, el acuerdo establece una retribución adicional de hasta 118 euros mensuales para las trabajadoras que presten de manera efectiva el servicio. «Este complemento extraordinario estará vinculado al desempeño real de la actividad», explican. También se acordó que las nóminas se abonen siempre antes del día 1 de cada mes; una medida que se aplicará ya en la próxima nómina de septiembre, con el objetivo de «dar mayor seguridad y tranquilidad al personal».

Por otro lado, Concello y empresa llegaron a otro acuerdo para el suministro de dispositivos telefónicos que permitirán mejorar y organizar el trabajo. Los terminales serán entregados a todas las trabajadoras en activo como fecha máxima el 15 de octubre.

«Con estas medidas, queremos poner en valor la importancia del servicio, apoyar a las trabajadoras y garantizar que las personas usuarias y sus familias reciban la mejor atención posible», explican desde el gobierno local, apuntando que el acuerdo ya está cerrado y que será la empresa la encargada de informar previamente a las representantes de las trabajadoras del mismo antes de la entrada en vigor del programa, que tendrá una duración inicial de cuatro meses, a partir del 1 de octubre. Tras ese tiempo, se realizará una evaluación detallada para analizar los resultados y valorar su continuidad.