Piden cerrar la Agencia Tributaria de Tui por altos niveles de radón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer que se detectaron niveles «extremadamente altos» de radón en el edificio de la Agencia Tributaria de Tui, por lo que solicitan la «suspensión inmediata de las actividades» en las instalaciones, ubicadas en la Plaza de San Fernando, al lado de la catedral.

El sindicato ha trasladado en un comunicado que los altos niveles de radioactividad fueron confirmados ayer por los responsables del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales durante la reunión del Comité de Seguridad y Salud de la Administración General del Estado.

En este sentido, CSIF advirtió de que los valores de radón «representan un riesgo grave para la salud de los trabajadores», por lo que ha «exigido la interrupción de las actividades presenciales de los trabajadores en el edificio».

Según el sindicato, la suspensión del trabajo en las instalaciones debe mantenerse «hasta que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y reducir la exposición a este gas radiactivo».

«Los niveles ahora confirmados superan ampliamente los límites legales y representan un riesgo grave para la salud de los trabajadores, incluyendo la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón tras una exposición prolongada», advierten desde la central sindical.