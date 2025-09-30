Mejoras en los cementerios de Nigrán

Las ayudas del Concello de Nigrán a cementerios privados, de 30.000 euros, han supuesto mejoras en tres, según informa el gobierno local. Al de Priegue se le otorgaron 5.712 euros para impermeabilización y limpieza; al de Panxón, 15.517 para la recogida de pluviales; y al de Camos, otros 9.310 para reparar muros y aceras