La humanización de la Praza da Petanca da un paso definitivo

La humanización de la céntrica Praza da Petanca de Redondela, situada junto a la Casa Consistorial en la calle Ernestina Otero, ya está más cerca. El presidente de la Diputación, Luis López, firmó ayer el convenio de colaboración con la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, para ejecutar este proyecto, que también incluye la instalación de un ascensor panorámico para superar el desnivel con la calle superior.

El acuerdo se enmarca en el Plan Extra, el novedoso programa de inversiones del gobierno provincial que moviliza hasta 38 millones de euros entre los municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia para ejecutar proyectos estratégicos. En concreto, la Diputación aportará 670.000 euros para la reforma de la Praza da Petanca. De acuerdo con reparto del Plan Extra, al Concello de Redondela le correspondería una subvención máxima de 1,1 millones, pero el Concello presentó un proyecto con un presupuesto de 956.700 euros, por lo que para dar cumplimiento a los criterios de confinanciación de las bases del Plan Extra la aportación del organismo provincial no podría ser superior al 70% del total. El 30% restante, 287.000 euros, los asumirán las arcas municipales. Según señaló el presidente provincial, «esta sinatura reflexa a importancia da colaboración entre institucións para facer realidade proxectos estratéxicos e transformadores que melloran os espazos urbanos».

Auditorio al aire libre

El proyecto de humanización tiene como objetivo revitalizar y renovar un espacio actualmente relegado a zonas de paso dando uniformidade a toda la plaza y aprovechando el desnivel de la parcela posterior para la construcción de una grada y la creación de un pequeño auditorio al aire libre, además del ascensor. Las actuaciones a realizar incluyen la preparación del terreno y la retirada del mobiliario existente para, a continuación, aplicar las capas de hormigón precisas y la colocación de césped en las zonas verdes con plantación de arbolado, bancos, fuentes y aparcabicis. La reforma se completará con la canalización de las redes eléctricas y la implantación de iluminación led.

En esta plaza se encuentra el edificio histórico conocido como Casa de Don Pancho, adquirido el pasado por el Concello y que será rehabilitado por el Consorcio de la Zona Franca para ubicar un vivero de empresas.