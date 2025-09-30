Fayez Badawi participa el día 11 en Redondela en un acto por Palestina
A.P.
La organización internacionalista gallega Mar de Lumes convoca el próximo 11 de octubre, a las 12.00 horas, un acto público en Redondela enmarcado en la gira «Fala a resistencia». El acto se celebrará en el Multiusos de A Xunqueira con una conferencia del activista y exportavoz en Europa del Frente Popular para la Liberación de Palestina Fayez Badawi, que recorrerá once localidades gallegas con motivo del segundo aniversario del genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. El acto cuenta con la colaboración del Colectivo Propalestino de Redondela.
