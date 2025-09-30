Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González

La exconcejala del Partido Popular del Concello de Ponteareas Isabel González Lago falleció este pasado domingo a los 49 años de edad a causa de una enfermedad.

González ocupó el área económica durante el gobierno municipal del exalcalde del PP, Salvador Solla. Tras la entrada de la exlíder de los populares de Ponteareas, Belén Villar, dejó de formar parte de las listas de candidatura.