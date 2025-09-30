Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González

Fue edil de Hacienda bajo la alcaldía de Salvador Solla en el municipio pontevedrés

El exalcalde de Ponteareas Salvador González Solla e Isabel González, la que fuera concejala del área económica durante su mandato, en una foto de 2009. / G.P

D.P.

Ponteareas

La exconcejala del Partido Popular del Concello de Ponteareas Isabel González Lago falleció este pasado domingo a los 49 años de edad a causa de una enfermedad.

González ocupó el área económica durante el gobierno municipal del exalcalde del PP, Salvador Solla. Tras la entrada de la exlíder de los populares de Ponteareas, Belén Villar, dejó de formar parte de las listas de candidatura.

