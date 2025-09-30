Fallece la exconcejala del PP Isabel González
D.P.
Ponteareas
La exconcejala del Partido Popular del Concello de Ponteareas, Isabel González, falleció el domingo a los 49 años de edad a causa de una enfermedad. González ocupó el área económica durante el gobierno municipal del exalcalde del Partido Popular, Salvador Solla. Tras la entrada de la ex líder de los populares de Ponteareas, Belén Villar, dejó de formar parte de las listas de candidatura.
