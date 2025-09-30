La fachada del Concello se iluminará de verde por el Día de la Artritis

La Asociación de Enfermos de Artrite de Pontevedra, con sede en Chapela, celebra durante el próximo mes la campaña «Octubre mes de la artritis y espondiloartritis» con diferentes actividades. Los actos arrancan mañana, día 1, con la conmemoración del Día Nacional de la Artritis, en la que se iluminará de verde desde las 21.00 horas la fachada del Concello de Redondela. Esta misma iniciativa se realizará en edificios y monumentos de toda la provincia con la colaboración de la Diputación.