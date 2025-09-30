Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chamorro, reelegido presidente en Priegue

D.P.

Gondomar

La asociación de vecinos de Priegue ha reelegido en asamblea a su presidente, José Manuel Chamorro. Continúan Inma Soto como vicepresidenta, José María Sánchez Hidalgo como secretario y Manuel Pérez Otero como tesorero. Se incorporan al equipo José Luis Rial, Ramón Misa y Emilio Silva.

