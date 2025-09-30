«La catástrofe incendiaria de Ourense se puede repetir en la franja atlántica»

El fuego ha sido el gran enemigo de la comunidad gallega este verano. La provincia de Ourense fue la peor parada, y, precisamente, mientras los ourensanos se veían cercados por las llamas, los vecinos y vecinas de Oia vivieron su propia pesadilla en la penúltima semana de agosto. «El de Mougás fue un aviso a navegantes de que la catástrofe incendiaria de Ourense se pudo haber traslado aquí», valora el bombero forestal del distrito del Baixo Miño, Xan Lois Cabreira, alertando de que la oleada de incendios de Ourense puede replicarse en la franja atlántica.

Cabreira explica que el «ABC» de los bomberos forestales es, primero personas, después bienes y, en tercer lugar, la masa forestal. «En Ourense el servicio colapsó. La escasez de efectivos provocó que en un momento dado tuviéramos que centrarnos en las personas y viviendas, y abandonar el monte. Esa situación se va a dar aquí; si no es el año que viene, es el siguiente», alerta el bombero forestal, aludiendo a la gran cantidad de masa forestal de pino y eucalipto en torno a zonas pobladas que, unido a la meteorología de las Rías Baixas, con inviernos lluviosos y sequedad estival, se convierte en el escenario perfecto para que «se repita el Apocalipsis incendiario de este verano».

«Esta zona no está al margen de una oleada incendiaria», insiste el bombero forestal, recordando los incendios de 2017, en el que fallecieron dos mujeres en Chandebrito; o los de 2006, que arrasaron 2.000 hectáreas en Oia. En el primero, los vientos secos del Atlántico; y en el segundo, los vientos del nordeste, con efecto Coriolis, fueron los desencadenantes del caos. La meteorología: impredecible e inalterable.

Prevención

«Esas situaciones se pueden volver a repetir», alerta Xan Lois, haciendo un llamamiento a la prevención y a la corresponsabilidad entre administraciones, propietarios de terrenos y comunidades de montes. Además, hace hincapié en la labor de los bomberos forestales del SPIF, Servicio de prevención y extinción de los incendios forestales de Galicia, por su experiencia sobre el terreno. «Reclamamos una estabilización del servicio y ampliar la formación», destaca el portavoz, poniendo en valor el trabajo de la brigada forestal, dirigida por Rodrigo López, que, con únicamente dos efectivos, y apoyados por la colaboración de los vecinos y vecinas de Oia, salvaron a Mougás de las llamas este verano.

Ayer visitaron la zona, todavía cubierta de ceniza, junto a otro compañero, Sergio Martins, bombero forestal y presidente de la Comunidad de Montes de Viladesuso. Martins, vecino de Oia, estaba de día libre la tarde en la que el fuego corrió por As Mariñas, pero no dudó en salir a dar apoyo a la brigada de servicio. «Este verano se resume con la frase: el pueblo salva al pueblo», valora el jefe de brigada, Rodrigo López.