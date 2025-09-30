Caminata por los mayores en Baiona
D.P.
Baiona
El Concello de Baiona conmemora mañana miércoles, día 1 de octubre, el Día de las Personas Mayores con una caminata. Saldrá a las 11.30 de Carabela Pinta hacia el Concello, donde se leerá un manifiesto.
