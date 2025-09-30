Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caminata por los mayores en Baiona

Baiona

El Concello de Baiona conmemora mañana miércoles, día 1 de octubre, el Día de las Personas Mayores con una caminata. Saldrá a las 11.30 de Carabela Pinta hacia el Concello, donde se leerá un manifiesto.

