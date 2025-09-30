Baiona prohíbe regar y llenar piscinas por la sequía

Con la presa de Baíña al 31,53%, el promedio más bajo de los últimos años en estas fechas, y una tendencia que apunta a una mayor caída sin previsión de lluvia para los próximos días, el Concello de Baiona toma medidas contra la sequía y acaba de publicar un bando que prohíbe regar huertas y jardines además de llenar piscinas.

La comunicación oficial que firma el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, insta a los vecinos a la responsabilidad y les solicita que usen sus lavadoras y lavavajillas llenos, que tomen “duchas cortas frente a baños” o que se laven los dientes con el grifo cerrado.

Y es que la presa de Baíña se encuentra bajo mínimos. El informe que el organismo autonómico Augas de Galicia publicaba ayer cifraba la ocupación en el 31,53%, tres puntos menos que hace una semana, cuando el procentaje se situaba en el 34,34.

Hace un año la presa baionesa estaba al 44,41%

El ritmo de caída de la reserva del agua baionesa se mantiene en el último mes: hace quince días se situaba al 37,44% y hace tres semanas en el 40,16, frente al 43,42 del 1 de septiembre.

Población triplicada en verano

Como cada año, el embalse que surte exclusivamente a parte del municipio de Baiona, registra un importante descalabro terminadas las vacaciones estivales, cuando la villa triplica la población, pero en esta ocasión la escasez de lluvia y las altas temperaturas registradas a lo largo del verano también han jugado su papel. Hace un año estaba al 44,41% y hace dos, al 38,81. Fue en 2022 cuando las cifras resultaron similares, con un 32,51% a día 2 de octubre.

La Xunta activó la prealerta por sequía en Baiona el pasado día 9 por la “escasez moderada” de agua en su embalse. La Oficina Técnica de la Sequía consideraba entonces “normal” el descenso del caudal, “propia da época estival debido á ausencia de choiva e á evaporación pola calor, así como polo aumento da poboación”. La situación de prealerta implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y los niveles de la presa.