Alumnos del IES Illa de San Simón retiran 400 kilos de basura del río Maceiras

El alumnado de 4º de la ESO del IES Illa de San Simón de Redondela participó en la XVIII Limpeza Simultánea de Ríos, impulsada por la organización ecologista Adega a través de su Proxecto Ríos.

Los estudiantes redondelanos, bajo el lema «Móllate polos ríos», actuaron en el río Madeiras donde consiguieron retirar del lecho fluvial un total de 400 kilos de basura. Entre el material retirado había pilas, botes de silicona, envases de pegamentos, plásticos variados, zapatos, ropa, un colchón y mucho residuo de obra.

Además de la limpieza, los estudiantes realizaron una clase práctica de biología con un muestreo de la flora y el estudio de los macroinvertebrados que habitan el río Maceiras. También midieron el pH, el oxígeno disuelto, el contenido en nitratos, la profundidad y el caudal, entre otros parámetros. Se trató de una jornada completa de aprendizaje y concienciación social.

El Proxecto Ríos de Adega moviliza todos los años a cientos de voluntarios que de forma simultánea desarrollan una acción colectiva de limpieza de los ríos y también fomenta la conciencia ambiental y la participación ciudadana.