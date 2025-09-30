El 85% de los participantes en el Programa Integrado de Emprego lograron un trabajo

El Programa Integrado de Emprego puesto en marcha por el Concello de Redondela logró una inserción laboral del 85%, ya que del total de cien participantes 85 encontraron un trabajo. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, destaca el «gran éxito» de este plan de empleo ante la elevada cifra de integración laboral.

La iniciativa arrancó en octubre del pasado año y la regidora local subraya las «cifras inmellorables» logradas, ya que «os resultados superan, con moito, o obxectivo marcado ao inicio do programa, que buscaba acadar o 45% de inserción laboral dos participantes».

El programa contó con un total de 53 mujeres y 47 hombres de perfil muy variado: tanto jóvenes con baja cualificación como otros que si tenían formación previa, personas con discapacidad, mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión social. Los participantes recibieron una formación integral y variada, tanto teórica como práctica, con 985 horas lectivas. A través de convenios con empresas de la comarca, 30 participantes realizaron prácticas y 21 fueron contratados.

El programa contó con un presupuesto de 246.000 euros, de los que 220.000 los financió la Consellería de Emprego y los 36.000 restantes por el Concello.