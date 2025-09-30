25 años de Protección Civil en Salceda

El Concello de Salceda de Caselas rindió homenaje este fin de semana a la Agrupación de Protección Civil del municipio, que cumplía 25 años de su fundación. El acto conmemorativo se celebró en el marco de una nueva jornada provincial de las Agrupaciones de Personas Voluntarias de Protección Civil celebrada en la localidad.

El día comenzó a las 9.30 horas con la recepción de las diferentes agrupaciones de la provincia, que se trasladaron hasta el Pazo Pegullal para disfrutar de una visita a sus jardines. La cita culminó con una degustación de los productos propios del Pazo.

Al remate, las agrupaciones se dirigieron a la Plaza del Concello donde tuvo lugar la exposición de medios de las diferentes formaciones, donde se observaron diferentes tipos de vehículos de emergencias tanto terrestres como acuáticos, hospital de campaña, tiendas y diferentes utensilios de emergencias.

En torno a las 12.00 horas, se celebró el acto central en el Auditorio Municipal, donde se conmemoraron los 25 años de trabajo de la agrupación salcedense.

«En los momentos buenos y en los malos»

Durante el acto, se recordó a las personas ya fallecidas que formaron parte de la agrupación, a aquellas que colaboraron en diferentes momentos, así como las que conforman actualmente el equipo, que recibieron un regalo y diploma conmemorativo del aniversario.

La alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, agradeció «el trabajo hecho cada día» reconociendo que en «muchas ocasiones no sería posible llevar a cabo diferentes iniciativas sin su ayuda» a lo que añadió que «la agrupación está tanto en los buenos momentos, en fiestas, como en los malos, como en incendios o accidentes».