Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos

Un accidente ocurrido a las 21.38 horas de este lunes en la A-55 se ha saldado con la muerte de un motorista. El hombre circulaba por esta carretera, y el siniestro se produjo en el punto kilométrico 9,6, a la altura del término municipal de Mos, en sentido decreciente, entre Tui y Vigo, según informa la subdelegación del Gobierno.

Al lugar acudió la Guardia Civil, el Ges de Mos, y las asistencias sanitarias que auxiliaron a la víctima, un varón de 70 años, que sufrió una salida de vía, colisionando con la mediana de la carretera.

Moto accidentada en la A-55. / Ges de Mos

Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre podría haber sufrido un desvanecimiento mientras manejaba el manillar de la Yamaha TMax con la que circulaba, ya que no se percibió otra causa aparente que pudiera haber provocado el accidente. De hecho, los técnicos sanitarios estuvieron 40 minutos prácticándole labores de reanimación cardiopulmonar (RCP), que no dieron sus frutos, teniendo, finalmente, que decretar su fallecimiento.

Se produjeron algunas retenciones en el tráfico que se prolongaron alrededor de una hora.