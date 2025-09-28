Trasmañó retoma la normalidad tras abrir el puente renovado
Las obras del viaducto se terminaron a mediados de agosto, aunque se estaba a la espera de los resultados de las pruebas de carga
La apertura del recién reformado puente de acceso a Trasmañó ha devuelto la normalidad a esta parroquia redondelana después de permanecer medio año cerrado por las obras. Esta situación obligaba a los vecinos a dar un rodeo para acceder a sus casas, tanto a los vehículos como a los peatones, que debían desplazarse hasta el paso subterráneo de Río Frío, situado a unos 300 metros del Alto da Encarnación.
La estructura se encontraba terminada desde finales de agosto, aunque no abrió al tráfico hasta esta semana porque se estaba a la espera de los resultados favorables de las pruebas de carga, según explicaron desde el Concello, una actuación realizada con camiones a finales del pasado mes. Esta situación generó quejas entre los vecinos, que reclamaban la reapertura del viaducto al ver que la maquinaria y los obreros llevaban tiempo sin aparecer por la zona, por lo que creían que el retraso se debía a la espera por el acto de inauguración con los representantes políticos.
Esta obra es la última de la reposición de los viales afectados por la ampliación de la AP-9 a su paso por las parroquias de Chapela y Trasmañó, unos trabajos adjudicados a la empresa Civis Global por un importe total de 2,65 millones de euros y que también incluyeron las reformas integrales del Camiño Mouriño, la Estrada do Torreiro y la rúa Pasán.
La actuación en el puente de Trasmañó contempló la instalación de una estructura metálica en el margen derecho del viaducto para crear una zona peatonal de 1,5 metros de ancho, lo que permite ampliar la superficie de calzada para el tráfico rodado y garantizar la seguridad de los viandantes, ya que la antigua acera era muy estrecha e incumplía la normativa. Además se ha renovado el firme y la señalización en toda la estructura y se ha colocado una barrera de hormigón para proteger a los peatones.
