Salceda confía en el acuerdo como vía para abrir la nueva calle del centro

El Concello de Salceda mantiene, como vía inicial, el acuerdo con los propietarios y propietarias de las parcelas del espacio entre la Praza do Concello y la Calle Brasil, para abrir la nueva calle cuyo proyecto técnico será presentado este otoño.

Según fuentes municipales, el mecanismo de normalización de parcelas puesto en marcha es el más justo para las propiedades en esa zona, y tal y como fue realizado permite que esos terrenos no pierdan valor.

Sin embargo, los técnicos ya han puesto sobre la mesa otras dos posibilidades. La primera un PERI (Plan Especial de Reforma Interior) que permitiría además de la ejecución de la nueva calle, que el Concello se quedase con zonas edificadas para servicios públicos. Esta figura además no fue elegida en un primer momento porque su trámite es más complejo. La segunda es la vía de la expropiación, aunque esta solo tendría sentido si se plantea un parque público ligado a la plaza.

La alcaldesa, Loli Castiñeira, hasta ahora siempre se mostró predispuesta a que se construyeran viviendas en la zona, debido a la necesidad que existe en Salceda y en los centenares de personas que cada año rastrean la localidad en busca de casa. El planteamiento de ligar la calle a un parque público o pequeña alameda, que defienden algunas voces locales, sería más costosa para el ayuntamiento ya que debería expropiarse el total del espacio, construir la calle directamente y urbanizar. Previamente debería ir a pleno el cambio de uso, una opción ya ensayada en la pasada legislatura con una parcela para construir un edificio en zona urbana y donde el pleno municipal aprobó el cambio de uso y rebajó notablemente el valor para tener opciones a su adquisición, aunque en este caso era propiedad de la Sareb y no de particulares del municipio.

Con respecto a los trabajos que se realizan, el proyecto técnico avanza a buen ritmo y el gobierno local espera presentarlo antes de las fiestas navideñas.

Urbanísticamente la apertura está planificada desde hace 27 años pero el gobierno local la plantea como peatonal, en línea con el impulso a las humanizaciones.

Con los planes actuales, el proyecto supondrá la creación de un nuevo espacio público seguro, amable y de calidad pensado para las personas, con una superficie de 956 metros cuadrados, que contará con una amplia zona verde de esparcimiento y recorridos que permitan la movilidad inclusiva y la autonomía infantil y que en la práctica supondrá una ampliación de la propia Plaza del Concello en una zona hasta ahora sin desarrollar.

La alcaldesa asegura que esta forma de trabajar es «cos pés na terra» y cree que la mejor opción «debería ser» el acuerdo entre los propietarios para crear un espacio humano para el vecindario y más vivienda en la localidad en un momento en que se necesita con urgencia.