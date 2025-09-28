Rande acoge una concentración de motos con una comida de «porco ó espeto»

La explanada situada bajo en puente de Rande, en el barrio de Cabanas, será hoy domingo el escenario de la tercera edición de la concentración de motos de la Festa do Porco Espetado de Trasmañó.

El evento, que arranca a las 11.00 horas, espera atraer a cientos de aficionados a las motocicletas, que participarán en una ruta por la comarca y después disfrutarán de una comida en el recinto de la fiesta. El menú será cerdo asado acompañado de patatas y pimientos, con vino tinto o agua, postre y café, a un precio de 20 euros por persona. También habrá un bar y pulpeiro como alternativa.

La fiesta estará amenizada por Mariano de Suavecito y como pregonero asistirá el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, que posee una exclusiva Harley.