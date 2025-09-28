La Poza Piñeiro entra en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, dependiente de la Consellería de Cultura, acordó incoar el procedimiento de inclusión en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia de las presas de contención de aguas denominadas Tanque de Baldomar, situada en el lugar de Baldomar, en la parroquia de Santa Marina, y la Poza Piñeiro, situada en el lugar de Pozo Vello, en la parroquia de Piñeiro (San Xoán), ambas en el ayuntamiento de Covelo.

La catalogación inicial, pendiente de que antes de 18 meses se haga una inscrición definitiva, salva a a estos bienes etnográficos, de su posible derribo por la Confederación Hidrográfica Miño Sil, una vez que ya no se usan para el fin para el que fueron construidas. En el caso de Poza Piñeiro, la laguna existente ha creado un un paisaje que se identifica ya con el municipio y que y es uno de los recursos de atracción del mismo.

Según la Xunta, «la documentación que consta en el expediente administrativo, tramitado en el Servicio de Inventario, acredita que el Tanque de Baldomar y la Poza de Piñeiro son testimonios de una tradición cultural y manifestaciones singulares de una tipología y ejemplos representativos del aprovechamiento de los recursos naturales que caracterizan su respectivo paisaje y, en consecuencia, acreditan su autenticidad e integridad».

Además añaden que «el Tanque de Baldomar y la Poza Piñeiro poseen un valor cultural notable en la Comunidad Autónoma de Galicia y, por tanto, son susceptibles de ser incluidos en el Catálogo do Patrimonio cultural de Galicia».

El llamado Tanque de Baldomar fue construido en el año 1914 y regaba, en el año 1962, 56 lugares, dando servicio a 1.049 regantes, con una superficie aproximada de 52 hectáreas. Se sitúa en un lugar que antes ocupaba la denominada Poza da Fraga, al noreste del tanque, presentando unas dimensiones mucho más reducidas. Está edificada con muros de mampostería de piedra de, aproximadamente, un metro de altura y su cabecera tiene unos tres metros de longitud.

Con respecto a la Poza Piñeiro, la Xunta recuerda que según la documentación histórica de mediados del siglo XIX, esta poza está formada por un sólido muro de cantería granítica de 40 m de longitud y 5 de largo en la parte más baja y 0,80 en la más elevada. Su altura se acerca a los 6 metros y en su centro presenta un dique granítico donde de localiza la puerta de la presa, un hueco rectangular que sirve de punto de inflexión en la tipología del muro de la azud, que muda su sección a la altura de esta apertura.

Sobre este muro de azud de granito, en forma de triángulo rectángulo isósceles, se construyó un muro de coronación de sección rectangular del mismo material, pero cubierto de una capa de hormigón que permite caminar sobre la cabecera de la calzada.

«Estas infraestructuras hidráulicas y sus balsas de agua conforman un paisaje característico que se considera que debe conservarse, para lo cual es imprescindible que se mantenga la retención de las aguas por su respectiva presa», asegura la resolución de la Xunta.