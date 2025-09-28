Porriño inicia su fin de semana grande

«¡1,2,3… Porriño en Festas!». Así dieron el pistoletazo de salida oficial a las Fiestas del Cristo de Porriño las jugadoras del equipo femenino de División de Honor del Club de Balonmano Porriño, pregoneras de este año.

Las deportistas se subieron ayer al balcón de la Casa Consistorial para dirigirse a los vecinos y visitantes que se encontraban al mediodía en una Plaza Arquitecto Antonio Palacios abarrotada. Alicia, Aitana, Paula, Iria y Katia fueron las encargadas de poner voz a todo un equipo, subcampeón de Europa, con unas palabras llenas de emoción, orgullo y gratitud.

Ante cientos de personas, las jugadoras destacaron el apoyo incondicional que siempre reciben de la afición y de los vecinos y vecinas en general, la importancia de las tradiciones locales, así como del vínculo entre deporte y comunidad. Del mismo modo, recordaron vivencias, personas y momentos únicos que les brindó este deporte y animaron a todos los allí presentes a acudir al pabellón municipal a ver sus partidos.

Por su parte, el alcalde, Alejandro Lorenzo, aseguró que «es un día especial para todo Porriño. Nuestras fiestas empiezan con fuerza, ilusión y el ejemplo de un grupo de mujeres que llevan el nombre de nuestro municipio por toda Europa con orgullo y dignidad. Ellas representan lo que somos: esfuerzo, trabajo en equipo, humildad y pasión por lo que se hace».

El regidor hizo hincapié en que «decidimos que ellas fueran las encargadas de dar el pregón por ser un ejemplo para nuestra juventud, un orgullo para la población y un símbolo de la unión entre deporte, cultura y tradición».

La programación de las fiestas del Cristo continúa durante la jornada de hoy, centrada principalmente en los actos litúrgicos. La misa solemne tendrá lugar a las 12 horas con posterior procesión. De 12 a 14.30 y de 18 a 20.30 horas habrá animación de calle con batucadas y charangas. Para el público infantil, espectáculo «Cantajuego» en la calle Domingo Bueno a las 17.00 horas y talleres en el parque del Cristo. Y a partir de las 19.30 horas, actuaciones musicales con Os Coribantes y las orquestas Galilea y América.

El lunes, festivo local en el municipio, continuará la fiesta con la misa solemne de campaña a mediodía y las orquestas Panorama y París de Noia por la noche.