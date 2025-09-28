Poesía gráfica contra el conformismo
Artistea acoge hasta el 18 de octubre una muestra de dibujos de Alfonso Pexegueiro
La Residencia de Artistas de Ponteareas acoge desde el miércoles y hasta el 18 de octubre una exposición de dibujos del poeta ponteareano Alfonso Pexegueiro. Los cuadros expuestos, con más de una veintena de trabajos, son una continuidad a sus poemas y la demostración de la calidad de este artista inconformista capaz de desarrollar varias disciplinas y de abrir corrientes.
Durante el acto de inauguración, el propio autor leyó unos versos y aseguró que los dibujos «tienen contenido interior» y Alberto Cartón, uno de los comisarios de la muestra, habló del significado de la obra que se expone con el título «Lúa de mar» destacando lo calidad artística de los mismos.
Presentó el acto el escritor y crítico literario Manrique Fernández, que se refirió a la muestra como «exposición de poemas visuales» e intervinieron la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, y el concejal de Educación, Ricardo González, así como el delegado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela.
La exposición se incluye en el aniversario de la publicación (50 años) del poemario «Seraogna» que incluye diversas actividades a lo largo del año, entre ellas la lectura de poemas en los centros educativos de la villa.
