Nigrán estrena nuevo parque biosaludable para adultos

El Concello de Nigrán estrenó esta semana un nuevo parque biosaludable en el barrio de Area. El gobierno municipal invirtió un total de 3.000 euros en este gimnasio al aire libre solicitado con anterioridad por el centro de día «Botando unha man».

«La ubicación es perfecta porque permite que lo emplee cualquier vecino de la zona y, al mismo tiempo, beneficia expresamente a los usuarios del centro de día», explica el alcalde, Juan González.

El circuito cuenta con volantes para hasta cuatro usuarios a la vez o pedales. Al igual que todos estos parques, está diseñado para la práctica de ejercicio físico de adultos y son especialmente recomendables para personas mayores de 60 años.