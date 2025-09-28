Mos organiza un festival familiar en la aldea de Alfacuca

Mos presenta una nueva propuesta cultural, educativa y natural: el Festival Alfacuca Picnic. El evento se celebrará el próximo 11 de octubre en la aldea de Alfacuca.

El objetivo de la iniciativa es ofrecer una experiencia única de convivencia, aprendizaje y disfrute al aire libre dirigida a familias y personas de todas las edades. El horario del evento será de 11.00 a 19.00 horas.

Según explicó la concejala mosense Laura Méndez, «Alfacuca Picnic es más que un festival; es una celebración que combina andainas guiadas, conciertos, talleres educativos y creativos, rutas interpretativas, espacios de sensibilización ambiental y animal, magia, artesanía local y gastronomía en foodtrucks».

Las inscripciones están abiertas a través de la web municipal y de los canales oficiales de comunicación, donde se podrá descargar el código QR que da acceso a la ficha de inscripción.

Entre las actividades previstas, destacan la actuación de Paco Nogueiras,Xeración M y el Mago Marco, entre otras.