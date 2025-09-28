Jóvenes de Tomiño recaudan dinero para Saja, víctima en Gaza

La solidaridad no entiende de fronteras. Y tampoco tiene edad. Lo están demostrando los integrantes del grupo de participación infantil y juvenil de Tomiño, Voces Novas, que han impulsado una campaña para enviar ayuda directa a las víctimas de la guerra en Gaza. La campaña, que llaman «Tomiño con Palestina», ya ha recaudado 122 euros a través de la venta de pulseras y llaveros que realizan los niños y niñas de Tomiño; un dinero que ya ha sido enviado a una familia víctima del conflicto entre Israel y Palestina.

El proyecto va más allá y hace un llamamiento a la solidaridad, pues han establecido contacto con una de las víctimas de la franja de Gaza, Saja, una mujer que conocieron a través de Instagram y que convive con su hija Maryam, su marido Sari, su suegro, un hermano y dos niñas pequeñas en una tienda de campaña de apenas 26 metros cuadrados. La familia lo ha perdido todo. «Mis tiendas y almacenes quedaron reducidos a escombros; mi casa quedó completamente destruida; y mi coche fue bombardeado e incendiado», explica la familia, que les relata la crueldad con la que conviven. «Estamos rodeados de destrucción, de pérdida, enterramos a seres queridos casi a diario», lamenta Sari, apuntando que «apenas tenemos tiempo para el duelo».

El equipo de Voces Novas mantiene este contacto diario con la familia mediante dos grupos de WhatsApp, uno de coordinación de organización y otro en el que hablan con Saja para conocer sus necesidades más inmediatas, organizar donaciones semanales y asegurarse de que toda la ayuda que envían les llegue directamente a ellos.

Para colaborar, las personas interesadas pueden hacer donaciones a través de la plataforma de crowdfunding «GoFundMe», popular entre las familias palestinas, cuyo enlace tienen anclado en el perfil de Instagram de Voces Novas. Pero, además de hacer un llamamiento a la colaboración, los jóvenes tomiñeses ponen su granito de arena de la mejor manera que saben, creando y vendiendo material solidario, como llaveros y pulseras con la bandera palestina. Por ahora, llevan recaudados 122 euros, que ya fueron remitidos a Saja, que necesita el dinero para comprar de una tienda de campaña en la que puedan convivir las ocho personas integrantes de la familia.