Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Cañiza mejora el entorno de la capilla Virgen de As Neves de Pintelos

D. P.

A Cañiza

El alcalde de A Cañiza, Luis Piña, visitó el jueves las obras de reconstrucción de un muro de contención y de pavimentación del vial situado en las inmediaciones de la Capilla de la Virgen de As Neves, en Pintelos – Valeixe. Los trabajos, que se encuentran ya en su fase final, forman parte del Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra, con una inversión de 39.207,82 euros subvencionada al 100%.

La actuación responde a la necesidad de garantizar la seguridad viaria y patrimonial en un entorno catalogado como Bien de Interés Cultural. Por este motivo, la intervención contó con la autorización favorable de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia.

El proyecto contempla la reconstrucción de un muro de cachotería granítica de 43 metros de longitud y tres de altura media, que se encontraba en mal estado y con riesgo de derrumbe. Además, incluye la renovación integral del firme en un tramo de 48 metros de longitud y 6 de ancho, la mejora del sistema de drenaje de pluviales con una nueva cuneta de hormigón de 28 metros, la reposición del cierre existente con un enrejado metálico sobre columnas de granito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
  2. Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
  3. Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
  4. Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
  5. La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
  6. El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
  7. Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
  8. Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Japón de MotoGP 2025

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Japón de MotoGP 2025

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre
Tracking Pixel Contents