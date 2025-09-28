A Cañiza mejora el entorno de la capilla Virgen de As Neves de Pintelos
El alcalde de A Cañiza, Luis Piña, visitó el jueves las obras de reconstrucción de un muro de contención y de pavimentación del vial situado en las inmediaciones de la Capilla de la Virgen de As Neves, en Pintelos – Valeixe. Los trabajos, que se encuentran ya en su fase final, forman parte del Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra, con una inversión de 39.207,82 euros subvencionada al 100%.
La actuación responde a la necesidad de garantizar la seguridad viaria y patrimonial en un entorno catalogado como Bien de Interés Cultural. Por este motivo, la intervención contó con la autorización favorable de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia.
El proyecto contempla la reconstrucción de un muro de cachotería granítica de 43 metros de longitud y tres de altura media, que se encontraba en mal estado y con riesgo de derrumbe. Además, incluye la renovación integral del firme en un tramo de 48 metros de longitud y 6 de ancho, la mejora del sistema de drenaje de pluviales con una nueva cuneta de hormigón de 28 metros, la reposición del cierre existente con un enrejado metálico sobre columnas de granito.
