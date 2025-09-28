El Camino por Tui, un éxito también en Facebook

Tui se consolida como puerta de entrada del Camino Portugués a Galicia, también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook «Camino Portugués. Tui», impulsado en julio de 2020 por el Concello de Tui, ha alcanzado esta semana la cifra récord de 10.000 miembros activos, situándose como una de las mayores comunidades virtuales dedicadas a una ruta jacobea y a una ciudad concreta.

La actividad del grupo es constante: supera las 700 visitas diarias de media, con picos de hasta 2.000 el pasado verano. El perfil de usuarios es mayoritariamente femenino, reflejando la realidad del propio Camino Portugués, donde la participación de mujeres es elevada.

El principal foco de interés de la comunidad son los tramos desde Ponte de Lima a Santiago y el Camino Portugués de la Costa entre Caminha y Valença. Desde el gobierno local de Tui destacan que «más que un espacio de debate, el grupo funciona como un canal de servicios, orientación y apoyo para los peregrinos, con especial atención a la dimensión histórica de este itinerario frente a otras rutas jacobeas».

El grupo nació «con el objetivo de cubrir uno de los campos que se detectaban en la promoción de la ruta a su paso por la ciudad y su escasa presencia en redes sociales» y desde el Concello de Tui destacan que «uno de los datos más interesantes es la fidelidad de los amigos o seguidores de este perfil de Facebook que no se dan de baja una vez terminado el Camino».

La comunidad tiene un marcado carácter internacional. Cerca del 60% de los miembros son españoles, con presencia destacada en Tui, Madrid, Vigo, Sevilla, Valencia, Málaga, A Coruña, Santiago y Barcelona. El resto procede de Portugal, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Italia, Alemania o Colombia.

El éxito se repite en el grupo «Camino Portuguese from Tui», dirigido a peregrinos internacionales y gestionado íntegramente en inglés, que cuenta ya con 6.750 miembros. Además, solo en este último mes, su tráfico creció más de un 211% y se duplicaron las publicaciones y comentarios.

Tal y como indica la concejala de Turismo de Tui, Ana Núñez Álvarez, «estas cifras ponen de manifiesto el éxito de estas iniciativas de promoción de la ciudad tudense, a través de las redes sociales, como la puerta de entrada de los Caminos Portugueses en Galicia y responden a los objetivos para los que fueron creados».