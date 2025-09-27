Tui pide un préstamo de 3 millones para cambiar el alumbrado del rural

El gobierno local de Tui consiguió sacar adelante en pleno una modificación de crédito para poder iniciar un proyecto de renovación del alumbrado público en las parroquias. El PSOE, con el apoyo del BNG, aprobó la dotación de crédito, de 3 millones de euros, que debe adelantar el Concello de Tui al recibir un préstamo, en calidad de subvención, del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDEA), por el mismo importe, el cual deberá devolver a 10 años sin intereses.

El pleno contó con la presencia de la interventora municipal, a petición del concejal no adscrito, José Palacín, que consideró fundamental aclarar ciertas dudas en relación esta operación financiera sobre la que tanto él como el Partido Popular se mostraron reticentes.

El alcalde, Enrique Cabaleiro, explicó que, con dicho préstamo, se realizará el cambio a led del alumbrado en el ámbito rural. En total, se cambiarán 94 cuadros de mando y 4.721 puntos de luz, lo que supone un 67% de la red municipal. Además, apuntó el regidor que Tui fue uno de los siete concellos gallegos beneficiados con este plan, y el único de toda la provincia de Pontevedra. El préstamo cubrirá la totalidad de la financiación del proyecto, que supera los 3 millones de euros, que debe adelantar el Concello mientras no se oficializa el préstamo. La actuación, defendió el gobierno local, repercutirá en un ahorro del 57% en el consumo eléctrico, por lo que confían amortizar el préstamo con cargo a ese ahorro.

El BNG votó a favor de la propuesta del gobierno socialista porque, además de un ahorro en el consumo, el cambio a Led del alumbrado público también supondrá una reducción de la contaminación. En este sentido, lamentó que el cambio llega tarde.

El PP, que votó en contra, advirtió que esta operación de crédito compromete al Ayuntamiento de Tui en los próximos 10 años. «Va a hipotecar a las corporaciones futuras», denunció el concejal popular Lino Cendón, apuntando que, desde 2015, el Concello de Tui tiene «deuda cero», por lo que esto acabaría con esta racha. Por esto, los populares pidieron que se exploren otras alternativas de financiación.

Tanto el PP como el concejal no adscrito pidieron que el asunto quedara sobre la mesa, pero la propuesta no salió adelante y finalmente quedó aprobada con los votos a favor del PSOE y BNG. Aún así, el alcalde adelantó que el asunto volverá a pleno dos veces más porque todavía falta redactar el proyecto y luego será necesario aprobar los pliegos y la adjudicación.