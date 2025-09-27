Encuentran 10 cachorros de perro ahogados en un río en Gondomar: «Es un acto de crueldad intolerable»

La Policía Local de Gondomar ha hallado a 15 cachorros de perro en un río de la localidad, de los cuales 10 estaban muertos y cinco de ellos fueron rescatados con vida.

Según ha informado la Policía Local, los cachorros fueron encontrados el pasado jueves, día 25, a raíz de la llamada de un vecino que alertó de que escuchaba los aullidos desde la zona del río.

Ante ello, se desplazaron al lugar agentes, que hallaron a los perros en el río Peitieiros, bajo el puente de O Salgueiro. Allí, comprobaron que 10 de los cachorros habían fallecido mientras que cinco pudieron ser rescatados con vida y trasladados al Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) de la Diputación de Pontevedra.

Al respecto, el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, ha trasladado su condena rotunda. "Es un acto de crueldad intolerable que nos avergüenza como sociedad. No vamos a permitir que hechos tan graves queden impunes", señala.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook, el regidor traslada que el Ayuntamiento podrá todos los medios necesarios para colaborar con la investigación y perseguir a los responsables.

La Policía Local mantiene abierta la investigación para dar con el autor o autores de estos hechos y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando la "extrema gravedad" de este episodio de maltrato animal.