El cómico Ignatius Farray abre un nuevo ciclo de «Humor na súa tinta»

El ciclo de comedia «Humor na súa tinta», un clásico de la programación cultural en Redondela, abre hoy una nueva temporada con el espectáculo de Ignatius Farray. El cómico canario ofrecerá una sesión doble en el multiusos de A Xunqueira de su show, a las 18.00 horas y a las 20.00 horas, esta última con todas las entradas vendidas.

Farray es un humorista tinerfeño que comenzó en stand-up hace veinte años y desde entonces realiza giras por todo el país. La popularidad le llegó de la mano de programas radiofónicos como «La vida moderna» junto a David Broncano y Héctor de Miguel, así como otras colaboraciones televisivas.

El programa continúa el 2 de noviembre con Iván Esturillo y el 21 de diciembre con la parodia «El Rey Lirón».