Auxiliares del SAF de Ponteareas toman el Concello en su primer día de huelga

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio a personas dependientes de Ponteareas, conocido como SAF, inició ayer su primer día de huelga indefinida con importantes protestas tanto fuera como dentro de la casa consistorial. Las empleadas, que mantendrán las movilizaciones de lunes a viernes, reclaman la rescisión del contrato con la empresa concesionaria del servicio, Óbolo, y la municipalización del mismo.

Desde la CIG, que convocó la huelga, responsabilizan directamente al gobierno local de las precariedades laborales que denuncian, «ya que dejó al SAF en manos de una compañía privada por 6,5 millones de euros, dinero público, a cambio de esclavizar a las trabajadoras para obtener el máximo beneficio».

Las auxiliares del SAF llevan meses reclamando mejoras laborales, pero «el personal sigue sin registro de jornada, se producen atrasos en el pago de los salarios y errores en el cálculo de las nóminas, no cotizan a la Seguridad Social las pagas extra y los complementos y la empresa se demora hasta 15 días en dar de alta a las trabajadoras, que carecen de un plan de prevención de riesgos laborales e incluso guantes para desarrollar su trabajo». Cansadas de esto, ayer, tomaron el Concello con silbatos, cacerolas y al grito de «Concello, escoita, o SAF está en loita», pero no fueron recibidas. El gobierno local, por su parte, aclara que «siempre apoyará todo lo que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas y el trabajo digno para las trabajadoras, por este motivo llevamos más de un mes constatando las quejas del personal del SAF con la empresa»; y también apunta que «otro gran perjudicado son las 75 personas que no están recibiendo un servicio de calidad».

«Llevamos tiempo hablando con la actual concesionaria y estas actitudes de hoy, instigados por el portavoz de Ponteareas en Común, solo buscan el confrontamiento dificultando las negociaciones», explican desde el quipo de Nava Castro, indicando que «sabemos que las trabajadoras están en su derecho de manifestarse y también alertamos de la manipulación que están sufriendo por parte del portavoz del partido PeC, que con su actitud violenta entorpece el avance».