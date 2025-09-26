Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimas jornadas de la ruta Pinchofolk en Salceda

D.P.

Salceda de Caselas

La ruta Pinchofolk de Salceda de Caselas continúa hoy en los locales de hostelería de la villa. Los pinchos se servirán de 20.00 a 23.00, hasta agotar existencias. Este fin de semana les la última oportunidad para probar los pinchos, a un precio de 2,5 euros, y participar en los sorteos.

