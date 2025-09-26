Últimas jornadas de la ruta Pinchofolk en Salceda
D.P.
Salceda de Caselas
La ruta Pinchofolk de Salceda de Caselas continúa hoy en los locales de hostelería de la villa. Los pinchos se servirán de 20.00 a 23.00, hasta agotar existencias. Este fin de semana les la última oportunidad para probar los pinchos, a un precio de 2,5 euros, y participar en los sorteos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas
- Registros en Cambados en una nueva operación contra la droga en O Salnés
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona